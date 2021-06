Mercato Atalanta – Ecco la prima offerta per Gosens: i dettagli

Il calciomercato dell'Atalanta entra nel vivo. Il Leicester ha offerto venti milioni di euro per Robin Gosens: secco no dell'Atalanta

L' Atalanta per il terzo anno consecutivo ha raggiunto la qualificazione alla Champions League. La società bergamasca vuole alzare l'asticella e provare a lottare per lo scudetto. Per fare ciò, servirà un calciomercato intelligente. La Dea non ha bisogno di rivoluzionare la rosa, ma piuttosto di qualche rinforzo che possa far rifiatare i titolari. Infatti, verso la fine della stagione, i ragazzi di Gasperini soo sembrati particolarmente stanchi. Tuttavia, la cessione di un big sembra inevitabile. Ad oggi, i maggiori indiziati a lasciare Bergamo sembrano essere Cristian Romero e Robin Gosens . L'argentino è finito nel mirino del Manchester United che ha già presentato un'offerta di 45 milioni di euro. La dirigenza orobica ha rifiutato : servono almeno 15 milioni in più. Il tedesco, invece, è finito nel mirino del Leicester .

Il club inglese, dopo aver acquistato la scorsa estate Timothy Castagne, vuole comprare anche Robin Gosens. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le foxes hanno offerto venti milioni di euro per l'esterno sinistro, ma i nerazzurri chiedono ben 35 milioni. Il classe '94 si è dimostrato il migliore giocatore nel suo ruolo nel corso del campionato appena finito. Il bottino finale recita undici gol e sei assist in 32 partite: numeri spaventosi. Gosens migliora ogni anno di più e non a caso ha una fila di estimatori lunghissima. Oltre al Leicester, il giocatore è seguito anche dall'Atletico Madrid, Barcellona e Borussia Dortmund. In Italia, piace molto a Nedved che lo reputa il perfetto sostituto di Alex Sandro. In questo momento, il tedesco non vuole nessun tipo di distrazioni. E’ pienamente concentrato nel fare bene con la propria Nazionale agli Europei. Gosens, grazie alle ottime prestazioni fornite, è diventato un titolare fisso della Germania. I ragazzi di Low scenderanno in campo martedì contro la Francia per poi proseguire contro Portogallo ed Ungheria.