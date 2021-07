Calciomercato Fiorentina – Post Callejon: ci sono 2 idee totalmente nuove

Cosa sta succedendo attorno a Callejon? L'attaccante spagnolo era stato accolto a Firenze come una specie di eroe. Il destino però non è stato propio dalla sua parte. Josè non ha giocato, per un motivo o per un altro, la sua migliore stagione. Forse l'orizzonte d'attesa, ciò che la Fiorentina si aspettava da lui, era troppo alto. Resta il fatto che, nonostante l'età (34 anni) l'ala destra ha ancora valore sul mercato. La dirigenza gigliata lo valuta circa 4 milioni di euro. Maurizio Sarri lo conosce benissimo e gli vuole bene come a un figlio. Nei prossimi giorni potrebbe accadere davvero di tutto. La Viola però sarebbe già pronta a sostituirlo. Ecco chi sarebbero i due prescelti <<<