Udinese – Il cordoglio del club per Rocco Commisso: le parole

"Udinese Calcio e la famiglia Pozzo piangono la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti, un uomo appassionato e con grandi visioni. Da parte del club le condoglianze alla moglie Catherine e ai figli Giuseppe e Marisa".