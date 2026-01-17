Udinese – Il cordoglio del club per Rocco Commisso: le parole

La società bianconera proprio in questi istanti si è espressa nei confronti di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso nel corso di queste ultime ore. Ecco le dichiarazioni fatte attraverso un comunicato ufficiale emanato direttamente dall’Udinese.
"Udinese Calcio e la famiglia Pozzo piangono la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Il mondo del calcio italiano perde uno dei suoi protagonisti, un uomo appassionato e con grandi visioni. Da parte del club le condoglianze alla moglie Catherine e ai figli Giuseppe e Marisa".
