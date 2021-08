Fiorentina – Pradè contro Tare: duello per l’esterno

La Fiorentina continua la preparazione sotto gli ordini di Vincenzo Italiano. I viola, dopo diverse stagioni negative, vogliono tornare a lottare per obiettivi ambiziosi. Non sarà facile, ma la società è fiduciosa. Intanto, ben presto, verranno accolti nuovi acquisti. Il solo arrivo di Nico Gonzalez non basta, servono ulteriori innesti. In particolare, c'è bisogno di un difensore, un centrocampista, un laterale difensivo ed un esterno d'attacco. Proprio per il reparto offensivo, il direttore sportivo Daniele Pradè ha messo gli occhi su Josip Brekalo del Wolfsburg. Tuttavia, ci sarà da battere la concorrenza di Igli Tare. Ecco gli ultimi aggiornamenti<<<