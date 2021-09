Fiorentina – Italiano sorride, assenza pesante in vista del prossimo incontro

Oramai il calciomercato è finito, di conseguenza la concentrazione e le forze passano tutte sul campionato . La squadra è stata fatta e fino a Gennaio non può più esser ritoccata, di conseguenza, per utilizzare una celebre citazione potremmo dire: "Il dado è tratto."

La Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano , sta già iniziando ad esprimere buone trame di gioco sul campo, si vede però che c'è ancora da lavorare. L'idea di calcio del tecnico ex Spezia, non è facile da capire, ma quando entra nella testa di tutti può regalare incredibili soddisfazioni .

L'inizio di campionato è stato in crescendo e positivo. Nel primo incontro è arrivata una sconfitta per 3-1 contro la Roma, ma a detta di molti addetti ai lavori si poteva ottenere qualcosa in più. Nel secondo match è arrivata una vittoria in casa contro il Torino di Ivan Juric. Ora la testa è già al terzo incrocio. Diverse le novità in vista <<<