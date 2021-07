Mercato Fiorentina – Italiano vuole portare con se un suo pupillo

Italiano sembra aver già incontrato la dirigenza. Tra i nomi c'è quello di una sua vecchia conoscenza. Andiamo a scoprire di chi si tratta

In queste ultime ore è stato presentato ai media il nuovo tecnico viola, Vincenzo Italiano . Al suo arrivo in quel di Firenze, sembra aver già incontrato la dirigenza e pianificato le mosse di mercato per la stagione 2021/2022. Tra i nomi fatti dal tecnico classe '77 c'è quello di una sua vecchia conoscenza. Andiamo a scoprire di chi si tratta .

Il giocatore cardine che ha richiesto il nuovo tecnico per la squadra del capoluogo toscano è Tommaso Pobega . I due si conoscono molto bene, dato che sotto l'ala di coach Italiano, il talento della nazione omonima al cognome del mister è sbocciato definitivamente. Nell'ultima stagione con lo Spezia, in sole venti presenze, è stato uno dei giocatori più prolifici , segnando la bellezza di 6 gol e fornendo anche 3 assist . Queste prestazioni hanno fatto alzare a dismisura il valore del natio di Trieste. Ora l'asta per il centrocampista se la gode il Milan , dato che è di proprietà rossonera, ma la Fiorentina vuole fare di tutto per accontentare il suo nuovo mister. Andiamo a scoprire le cifre dell'affare e le concorrenti .

Come annunciato, la trattativa per il giocatore rossonero, non sarà facile. Una concorrente si è mostrata molto interessata al centrocampista e potrebbe chiudere l'affare da un momento all'altro, stiamo parlando dell'Atalanta. La società di Bergamo non ha ancora sfoderato la sua arma solo ed esclusivamente perché viene data precedenza all'affare Koopmeiners, ma se la pista per il giocatore olandese dovesse mettersi male, la Dea è pronta a definire la pista che porta a Pobega. Le richieste del Milan non sono bassissime, anzi, per il talento classe 1998 la società milanese chiede una cifra intorno ai 15 milioni e una percentuale su un'ipotetica futura rivendita. La Fiorentina è pronta a trattare pur di accontentare il nuovo tecnico, ma non sarà un match così semplice. Scopri i movimenti che la società viola sta eseguendo in difesa <<<