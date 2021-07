Mercato Fiorentina – Sky Sport annuncia: “C’è l’accordo con la squadra”

Il patron Commisso ha deciso che l'affare è da completare, Sky Sport conferma. Andiamo insieme a scoprire di chi si sta parlando

Stiamo parlando di un ex viola, un difensore centrale classe 1993, avete capito di chi si tratta? Proprio lui, Matija Nastasic. Il giocatore serbo è pronto a tornare nella sua amata Firenze, dove ha trascorso l'inizio della sua carriera e le sue migliori stagioni, fino ad arrivare ad essere tra i centrali più promettenti al mondo. Nell'ormai lontano 2012, il giocatore si trasferì a Manchester, sponda City per la cifra di quindici milioni di euro. Nella squadra ad oggi campione d'Inghilterra tra infortuni e prestazioni altalenanti, non trovò mai spazio a sufficienza. Allora iniziò il prestito allo Schalke 04, fino al Luglio 2015 quando la società tedesca lo riscattò per ben 9.5 milioni. Le prime stagioni all'ombra della Ruhr furono stupende, fino ad ottenere (da titolarissimo) la qualificazione in Champions League. Nell'ultimo periodo qualcosa si è rotto con la società tedesca, la retrocessione ha confermato il suo interesse nel trovare nuovi stimoli. Quest'ultimi sono arrivati puntuali grazie alla Fiorentina. Scopri quanto spenderà la società di Commisso per il serbo.