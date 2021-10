Mercato Fiorentina – Pradè scatenato / Vlahovic è la chiave

Lunedì la Fiorentina affronterà il Venezia. I viola vogliono subito riscattare la sconfitta dell'ultimo turno contro il Napoli. In questo articolo, però, non parleremo di calcio giocato, ma di mercato. Iniziamo.

Ad oggi, l'unica cosa sicura è che Dusan Vlahovic è sul mercato. Il serbo andrà via, resta da capire quando. La società spera in una cessione nel mercato invernale. Infatti, il classe 2000 costa attualmente intorno ai 65 milioni. In estate, il suo valore diminuirebbe.