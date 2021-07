In casa della Fiorentina ci sono tante, forse troppe, situazioni alle quali bisognerebbe dare una risposta il prima possibile. Anche i tifosi sono in ansia e non vedono l'ora di scoprire quale sarà il prossimo colpo della società gigliata. Rocco Commisso non ha ancora chiuso con il mercato, anzi. Pradè è alle prese con la situazione relativa al terzino spagnolo. Che cosa fare con Lirola? Ecco tutto ciò che sappiamo. Basta con le chiacchiere, veniamo subito al dunque <<<