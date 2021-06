Notizie Atalanta – Maldera su Malinovskyi: ”Mi aspettavo la sua esplosione”

Andrea Maldera, assistente tecncio della Nazionale Ucraina, ha speso belle parole per Ruslan Malinovskyi ai microfoni di TuttoSport

Dopo un girone d'andata sottotono, dovuto a qualche problema fisico di troppo, nella seconda parte di stagione Ruslan Malinovskyi è letteralmente esploso. In totale, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, ha realizzato 10 gol e fornito 12 assist. Numeri spaziali per un giocatore che non smette di sorprendere. La sua stagione non è ancora finita perchè ora vuole stupire anche agli Europei. Il classe '93 sarà il perno fondamentale dell'Ucraina di Andrij Shevchenko. La nazionale gialloblu, oltre all'Olanda, affronterà due squadre sulla carte inferiori come Austria e Macedonia. I presupposti per fare bene ci sono tutti, ma molto dipenderà dalle giocate del fantasista dell'Atalanta. In attesa dell'inizo di Euro 2021, Andrea Maldera, assistente tecnico della nazionale ucraina, è intervenuto ai microfoni di TuttoSport, dove ha esaltato proprio Ruslan Malinovskyi. Queste le sue parole.