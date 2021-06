Mercato Atalanta – Offerta gigantesca del Manchester United per Romero

Il Manchester United bussa alla porta dell'Atalanta per Cristian Romero con un'offerta clamorosa: tutti i dettagli

Redazione

L'Atalanta continua a lavorare senza sosta sul mercato per cercare di dare a Gasperini una squadra in grado di alzare l'asticella e lottare per obiettivi più prestigiosi. Una prima operazione sarà effettuata in questi giorni e riguarderà il riscatto di Cristian Romero con un anno di anticipo per 16 milioni di euro. Il classe '98 è stato uno dei migliori giocatori nerazzurri di tutta la stagione e non a caso la Lega lo premiato come miglior difensore del campionato. Tuttavia, il futuro dell'argentino potrebbe essere lontato da Bergamo

Offerta clamorosa del Manchester United

Il club inglese è alla ricerca di un difensore centrale da affiancare a Maguire. Troppe volte, quest'anno, i Red Devils si sono dimostrati una squadra con un enorme talento in attacco, ma troppo instabile in difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il profilo individuato dalla dirigenza è quello di Cristian Romero. Per anticipare le altre pretendenti il Manchester United ha avanzato un'offerta di ben 45 milioni di euro. A queste cifre l'Atalanta è pronta a cedere l'argentino. I rapporti tra i due club sono ottimi soprattutto dopo la maxi operazione di Amad Diallo. Se questa trattativa andasse in porto, sarebbe la cessione più remunerativa della storia della Dea. Ma non è finita qua.

Altre operazioni

Romero potrebbe non essere l'unico a salutare. Pierluigi Gollini e Josip Ilicic sono sempre con le valigie in mano e stanno aspettando solamente l'offerta giusta. Il futuro di Robin Gosens invece può cambiare. Il tedesco, infatti in caso di una proposta intorno ai 35 milioni di euro sarebbe potuto partire, ma la cessione di Romero blinderebbe l'esterno classe '94 a Bergamo. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la dirigenza bergamasca sta valutando diversi nomi per il centrocampo, mentre in attacco è molto vicina all'acquisto di un giovane talento francese. Ecco di chi si tratta.