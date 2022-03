Mercato Napoli – Accordo trovato! Giuntoli anticipa le concorrenti e…

Il team partenopeo non ha nessuna intenzione di abbandonare le sue chance scudetto. La vittoria contro l'Hellas Verona, in trasferta, ne è la rappresentazione più concreta e corretta che si possa dare. Una partita giocata al massimo e senza alcun errore che ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto il Napoli.

Nel frattempo si è messo all'opera il direttore sportivo Cristian Giuntoli per poter preparare al meglio la prossima stagione. Si parla di un'annata che vedrà molti cambiamenti e di conseguenza non ci si può far trovare impreparati. Nelle ultime ore si sono fatti grossi passi in avanti verso un talento che invidia tutta Italia.Il Napoli sembra essere ad un passo da lui <<<