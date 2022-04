Mercato Napoli / Giuntoli avvisato: amicizia oltre il calcio, se parte lo segue

La società è molto attiva sul fronte delle cessioni e dei rinnovi. Con il campionato che volge al termine si inizia a pensare al futuro...

Redazione

Il mercato in casa Napoli è tutto un fermento. C'è chi parla di possibili arrivi, chi di cessioni e chi di rinnovi. Il campionato fra meno di due mesi sarà terminato e la società azzurra dovrà essere pronta, ma soprattutto dovrà sapere cosa fare con i suoi giocatori. Giuntoli si sta già muovendo, cercando di capire come finirà la situazione dei rinnovi per i calciatori in scadenza. Ma di chi stiamo parlando? E quali sono i giocatori che sono pronti a lasciare la capitale campana?

Due calciatori

Stiamo parlando di due calciatori partenopei con il contratto che scadrà a fine giugno e a quel punto se non avranno trovato un accordo con la società saranno liberi di partire a titolo gratuito. I due nomi sono: Dries Mertens e Kevin Malcuit. Il primo lo conosciamo tutti, è il miglior realizzatore del Napoli ma in questa stagione non sembra trovare molto spazio. Anche a 35 anni sicuramente può avere un buon mercato viste le sue qualità tecniche. Il discorso cambia per Malcuit. Il 30enne francese non è mai entrato a pieno nei meccanismi del Napoli ed in questa stagione ha giocato solamente 6 partite. Il belga ed il francese però oltre ad avere la stessa situazione contrattuale sono accomunati da altro...

Due amici

Esattamente. Mertens e Malcuit hanno stretto una forte amicizia. Nel profilo social del francese possiamo trovare un post con una foto molto toccante. I due protagonisti, Kevin e Dries, sono ritratti mentre si stanno abbracciando ed il terzino azzurro ha poi commentato dicendo che non avrebbe mai lasciato solo suo fratello (inteso come amico stretto). Potrebbe essere questo l'indizio di mercato che tanti aspettavano? O più semplicemente potrebbe essere una semplice espressione d'affetto? Tutto quello che sappiamo è che il contratto scadrà ad entrambi e chissà che l'amicizia non condizioni le decisioni dei calciatori.