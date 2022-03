Mercato Napoli / Lo smantellamento continua: e adesso? Il piano!

La società partenopea sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ecco tutto quello che sappiamo...

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si stanno guardando intorno. Il campionato per ora è fermo ma la dirigenza partenopea non sembra avere un attimo da perdere. I tifosi sono già pronti a salutare il loro pupillo (Lorenzo Insigne ) che la prossima stagione vestirà la maglia del Toronto. Ma oltre a lui ci sarebbero altri nomi che potrebbero partire a giugno. In molti parlano di Mertens. Il presidente non sembrerebbe troppo convinto a prolungargli il contratto, e così già siamo a due . Inoltre negli ultimi giorni si sono fatti avanti altri malumori da parte di un giocatore. Ma andiamo al dunque.

Secondo Lozano, il mister Luciano Spalletti lo utilizzerebbe troppo poco. Nell'ultimo periodo l'ala partenopea non era stata al meglio fisicamente e l'allenatore aveva deciso di schierarlo con il contagocce. Solo una settantina di minuti complessivi in due mesi. Ora che dovrà difendere i colori del proprio Paese, Lozano potrà scendere finalmente in campo e dimostrare a tutti (Spalletti compreso) di che pasta è fatto. Il ragazzo vuole giocare a tutti i costi e chissà che questa sua voglia non lo trascini via da Napoli la prossima stagione. Starà poi alla società decidere se continuare a puntare sul 26enne o meno. Ma non finisce qui. Giuntoli è scatenato: ecco chi ha puntato! <<<