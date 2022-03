Mercato Napoli / Confermato! Il Barcellona cede a De Laurentiis: si chiude?

Il team azzurro si avvicina al prossimo incontro di campionato . Si parla di una partita da non sottovalutare e tutt'altro che semplice, dato che allo Stadio Diego Armando Maradona si presenterà una delle squadra più in forma di tutto il campionato. Stiamo parlando dell'Udinese allenato da Gabriele Cioffi.

La società bianconera dopo essere uscita dalla pericolosa lotta per non retrocedere sembra aver trovato una continuità molto interessante ed infatti ha già fermato diverse big come le due società capitoline ed anche l'attuale capolista in quel di San Siro. Ora con la mente libera potrebbe anche giocare un match corsaro in quel di Napoli.