Mercato Napoli – Cassano è sicuro: “Ecco chi prendere al posto di Insigne”

La società partenopea si avvicina al prossimo incontro di campionato. Si parla di un match difficile e che potrebbe fare la differenza sotto ogni punto di vista, dato che l'avversario è il primo dietro le quattro pretendenti per lo scudetto: stiamo parlando dell'Atalanta di Giampiero Gasperini.

Dopo la vittoria contro l'Udinese il morale è alle stelle e fino alla fine ci si vuole giocare ogni possibilità di vittoria del trofeo che manca al Napoli da più di trent'anni. Sicuramente una situazione che il tecnico toscano Luciano Spalletti deve gestire al meglio per non far cadere i suoi giocatori e tenerli al massimo delle loro forze.