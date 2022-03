Mercato Napoli – Clamoroso! Giuntoli pronto a fare all-in: tutto su…

La società partenopea continua il suo percorso di avvicinamento ad una partita che non è mai stata scontata. Stiamo parlando dell'incontro tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Hellas Verona di Igor Tudor. Un match che potrebbe fare la differenza in vista dell'intenso finale di stagione che si prospetta.

La squadra ha intenzioni e vuole seriamente scrivere la storia in città. I talenti che sono al loro ultimo anno ed hanno dato tutto per la maglia azzurra vorrebbero restare per sempre nel cuore dei tifosi. Non ci sarebbe modo migliore che portare a casa il titolo di campioni d'Italia. La strada è difficile, ma nessuno vuole smetterci di credere.