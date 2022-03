Mercato Napoli – Colpo chiuso? Pronto il contratto: bisogna solo firmare

La squadra azzurra continua a lavorare in quel di Castelvolturno (senza i nazionali). Bisogna preparare al meglio i prossimi incontri e farlo non sarà sicuramente una passeggiata. Lo scudetto, però, è tutt'altro che lontano e di conseguenza non si può mollare il colpo a così poco dal raggiungimento dell'obiettivo.