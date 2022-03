Mercato Napoli – Giuntoli sorprende tutti: nome nuovo per la difesa

Il Napoli ha subito il primo arresto duro da digerire della gestione Luciano Spalletti. Si parla di una sconfitta che annienta moltissime delle possibilità scudetto che si erano profilate nell'ultimo periodo. Ora bisogna continuare a lavorare, anche perché non tutto è perduto. La strada, però, sarà in costante salita.

La società partenopea ha giocato, molto probabilmente, uno dei suoi peggiori match dell'ultimo periodo. Il team sembrava quasi avere paura contro una corazzata come quella rossonera e non è riuscita ad esprimere (al meglio) il suo calcio. Ora bisogna continuare a lavorare e non perdere mai di vista i prossimi obiettivi.