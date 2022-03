Napoli Calcio, Mercato / L’indiscrezione dalla Catalogna: colpo a sorpresa?

Gli azzurri di Luciano Spalletti continuano il loro lavoro con grinta ed entusiasmo mossi dalla grande volontà di difendere, con le unghie e con i denti il primato in classifica.

Le sfide che attendono i partenopei da qui a fine stagione saranno di importanza assoluta e per questo il tecnico di Certaldo non accetta cali di tensione dai suoi ragazzi. La squadra ha risposto in maniera più che positiva alle critiche che le erano state mosse nell'ultimo periodo. Soprattutto all'accusa di essere una squadra senza carattere.