Mercato Napoli – Maxi scambio alle porte! Nuova idea di De Laurentiis

La società partenopea si sta preparando ad un incredibile rush finale , al momento le chance scudetto sono più vive che mai e mancano ancora otto giornate per poter decretare chi vincerà il prossimo scudetto. Nonostante la sconfitta contro l'attuale capolista non si vogliono abbandonare le possibilità di riportare il titolo al Diego Armando Maradona.

Una delle tante conferme è il match di sabato pomeriggio, una partita in cui la squadra allenata da Luciano Spalletti anche se per un intero tempo è stata messa in grossa difficoltà, è riuscita a fare la differenza e mettere in scacco matto la società avversaria.