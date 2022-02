Mercato Napoli – La notizia che fa spaventare: lo vogliono in Premier

Intanto ci si avvicina al big match e scontro diretto con l'altra capolista. Stiamo parlando dei rossoneri di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, una squadra che vuole in tutti i modi cercare di portare a casa il diciannovesimo titolo iridato. Dall'altra parte però ci sarà un Diego Armando Maradona completamente infuocato.

Si inizia a lavorare anche in vista della prossima stagione. Il presidente e il direttore sportivo Cristina Giuntoli stanno valutando tutte le operazioni sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore, però, sembra essersi aperta una pista che fa preoccupare tutti i tifosi partenopei. Un altro pezzo da 90 della squadra potrebbe abbandonare. Le ultime <<<