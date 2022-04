Mercato Napoli / Novità clamorose! Giuntoli ha presentato la prima offerta?

Le ultimissime indiscrezioni parlerebbero di un reale interesse da parte dei partenopei per un giovane promettente della nostra Serie A...

Redazione

Il mercato del Napoli non sembra fermarsi un secondo. Già nei primi giorni di aprile si vociferava delle prime ufficialità per la prossima stagione, ma sicuramente non saranno le ultime. Infatti le ultime indiscrezioni vorrebbero la società partenopea interessata ad un vero e proprio gioiello della Serie A. Così Giuntoli sembrerebbe essersi messo al lavoro per riuscire ad accaparrarselo prima di tutti gli altri. Ma ora basta con le chiacchiere ed le frasi fatte, andiamo a vedere nel dettaglio di chi stiamo parlando.

C'è già l'offerta?

Sembrerebbe così. Il Napoli potrebbe già aver bussato alla porta del Sassuolo per uno suo giocatore. Una prima offerta verbale, di sondaggio ma anche con la volontà di intavolare una possibile trattativa. Le voci troverebbero un riscontro nelle parole dell'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che non molti giorni fa aveva confermato l'interesse azzurro per il giovane talento. Ma di chi stiamo parlando esattamente?

Ecco chi è il calciatore del momento

Ovviamente stiamo parlando di Hamed Junior Traore, trequartista o ala classe 2000 in forza al Sassuolo dall'anno scorso. La sua crescita con Dionisi è stata devastante, tanto che sta disputando la sua migliore stagione finora. 26 presenze in campionato 7 gol e 4 assist a cui si aggiunge la rete realizzata in coppa Italia. Parliamo di numeri veramente importanti per un ragazzo appena 22enne. Ma oltre i numeri sono le prestazioni dell'ivoriano quello che più hanno convinto, grinta e velocità unite ad un ottimodribbling sono le armi del giovane talento emiliano. Ovviamente gli occhi di mezzaSerieA sono finiti sul ragazzo. I bianconeri di Allegri e i giallorossi di Mourinho sembrerebbero essere le altre squadre interessate oltre gli azzurri. Il contratto di Traore però scadrà solo nel 2024, questo potrebbe significare l'inizio di un'asta per aggiudicarsi le prestazioni del 22enne ivoriano. La società nero-verde non se lo fare sfuggire facilmente, e sembrerebbe aver fissato un prezzo di partenza di almeno 30 milioni. Ma non è ancora tutto. Il Napoli vorrebbe anche un nuovo terzino. C'è un investimento da urlo! <<<