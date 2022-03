Napoli Calcio, Mercato / La nuova idea di ADL: accordo? C’è la bozza!

La società azzurra continua ad allenarsi in vista del prossimo incontro. Si parla di una partita che non si può sbagliare perché ammazzerebbe ogni possibilità di vittoria finale. La situazione è già difficile, ma le intenzioni della squadra sono chiare e si vuole fare il massimo fino alla fine.

L'avversario di giornata sarà l'Hellas Verona di Igor Tudor, una società contro cui il Napoli ha sempre avuto problemi e fatta molta fatica. Ora si sta cercando in tutti i modi una soluzione che possa permettere alla squadra di sconfiggere l'avversario e portare il team il più in alto possibile.

Il direttore sportivo Cristian Giuntoli e il presidente Aurelio De Laurentiis continuano a pianificare la stagione che arriverà e sicuramente non si può sbagliare. Quest'anno ci saranno tanti movimenti e bisogna non sbagliare i colpi per poter continuare il processo di crescita. Ecco il nome che sembra aver stregato la dirigenza. Manca solo l'accordo <<<