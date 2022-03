Mercato Napoli / Rebus portieri: Ospina e Meret? Via entrambi! Tutto su…

La sosta è arrivata, il campionato si ferma e gli occhi dei tifosi di tutte le squadre di Serie A sarà per queste due settimane focalizzate sugli azzurri di mister Mancini che proveranno fino all'ultimo a strappare un pass per il mondiale in Qatar.

All'ombra del Vesuvio gli altri azzurri, quelli di Luciano Spalletti o almeno quelli non impegnati con le rispettive nazionali, sono a lavoro per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. C'è una corsa scudetto da affrontare e nonostante i rossoneri di Pioli non perdono campo i partenopei non vogliono lasciare il treno in corsa.