Mercato Napoli – Il Sassuolo ha deciso il prezzo / Le cifre dell’affare

Il momento

Gianluca Scamacca

Dopo la vittoria di ieri contro la società biancoceleste guidata (dall'ex) Maurizio Sarri, il morale in casa partenopea è alle stelle. La vetta è stata raggiunta ed ora non si vuole far altro che coltivare un successo che manca da decisamente troppo tempo alla società campana.

La squadra azzurra continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla del match che potrebbe decidere la corsa scudetto o comunque mettere sopra una pietra molto importante. Allo stadio Diego Armando Maradona arriveranno i rossoneri di Stefano Pioli, in quello che viene definito da molto come lo scontro scudetto.

Intanto si inizia a pensare in vista della prossima stagione, con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristian Giuntoli che vogliono aprire un progetto a lungo termine. Motivo per cui si cercano delle soluzioni valide per sostituire, l'oramai partente, Lorenzo Insigne. Ecco le ultime su due dei talenti più promettenti del nostro calcio. I dettagli <<<