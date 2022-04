Mercato Napoli / Nuovo terzino per Spalletti? Ci sono grandissime novità!

Oggi è match-day in casa azzurra. Il Napoli alle 19.00 affronterà i giallorossi di Mourinho in una partita che probabilmente sancirà il futuro della banda di Spalletti. Tutto pronto insomma, ma nel frattempo...

Giuntoli che non sembrerebbe voler perdere tempo si sta dando da fare in ottica mercato. I mesi passano e luglio sta arrivando. Per la prossima stagione la società vorrebbe regalare una rosa ancora più competitiva al mister. Ecco che allora il direttore sportivo sembrerebbe aver messo gli occhi su un nuovo terzino.