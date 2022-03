Mercato Napoli – Trovato il sostituto di Lorenzo Insigne: ecco il nome

Il team azzurro si sta avvicinando ai prossimi impegni di campionato . La squadra allenata da Lucino Spalletti sta vivendo un momento di forma molto interessante, visto che nell'ultimo periodo è riuscita a ribaltare la classifica e ritornare capolista come nelle prime giornate di questo splendido campionato.

Il prossimo incontro potrebbe risultare decisivo per le sorti finali del team di Aurelio De Laurentiis. Allo stadio Diego Armando Maradona arriverà l'altra attuale capolista. Stiamo parlando della società rossonera gestita da Stefano Pioli. Si prospetta una partita molto sentita e soprattutto dal finale inatteso.

Intanto ci si inizia a preparare in vista della prossima stagione. Sia il presidente che il direttore sportivo Cristian Giuntoli iniziano a monitorare le varie situazioni di mercato. Bisogna trovare un sostituto che sia capace di prendere in mano le consegne lasciate da Lorenzo Insigne. Si parla di uno dei talenti italiani più cristallini. Ecco il profilo <<<