Mercato Napoli – Assurdo! Addio imminente e tifosi sconvolti: e adesso?

Luciano Spalletti

La società azzurra continua il suo percorso verso la fine del campionato. Si sta studiando una soluzione che permetta di poter guadagnare più punti possibili e non abbandonare ogni chance scudetto che si è venuta a creare nell'ultimo periodo. La situazione non è delle più semplici, ma il team non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.

Il prossimo incontro si avvicina a grandissima velocità e non sarà una sfida semplice, anche perché dall'altra parte del campo ci sarà una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Stiamo parlando dell'Udinese di Gabriele Cioffi che in questo periodo è riuscito a fermare diverse big del nostro campionato.

Intanto la società inizia a lavorare in vista della prossima stagione anche se non sono tutte belle notizie quelle che arrivano dagli uffici della dirigenza. Un assoluto protagonista di questa annata potrebbe fare le valigie e partire il prossimo giugno. Si parla di un giocatore che ha sempre dato tutto per il team partenopeo. Ecco il profilo <<<