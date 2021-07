Calciomercato Fiorentina – Messias vicino al Toro? Pradè ha già un piano B

Vincenzo Italiano ha già un gruppo squadra sul quale poter cominciare a plasmare la sua visione del calcio. C'è solo un piccolo problema. Probabilmente diversi elementi con i quali sta entrando in contatto in questi giorni potrebbero lasciare Firenze e altrettanti potrebbero arrivare a ritiro in corso. Il processo di costruzione della Fiorentina è ancora in itinere. Il reparto offensivo deve ancora essere completato. Callejon potrebbe essere la vera risorsa per la Viola. Nell'ultimo periodo si è parlato tanto di Messias ma al momento sembra che il Toro sia in vantaggio. La dirigenza gigliata avrebbe già un piano B. Entriamo nel dettaglio. Ecco costa succedendo.