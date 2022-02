Napoli Calcio – Mercato, Spalletti: ennesima rottura definitiva? Il punto!

All'interno delle mura partenopee sta succedendo di tutto. Sapevamo che prima o poi ci sarebbe stata una rivoluzione ma non ci aspettavamo che sarebbe stata così incisiva.

Lorenzo Insigne non ha ancora salutato definitivamente Napoli ma lo farà a fine stagione e questo lo sappiamo tutti. Il capitano però non è l'unico che sta per fare i bagagli. Ma andiamo dritti al punto.