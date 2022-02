Napoli Calcio – Mercato / Rinnovo Koulibaly: suona l’allarme! Salta tutto?

In casa del Napoli c'è un grande entusiasmo. Spalletti ha cambiato la mentalità dei suoi ragazzi e ha portato a Napoli la consapevolezza di quanto questo gruppo sia forte.

Non bisogna mai porsi dei limiti e quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti. Il Napoli c'è e merita la stessa considerazione delle altre big in vetta alla classifica. Purtroppo, però, non è sempre tutto oro quel che luccica. Avete sentito le ultime sul rinnovo di Koulibaly?