Mercato Napoli / Xavi lo vuole! La palla passa a De Laurentis

Sulle ali dell'entusiasmo che il primato in classifica ha riportato a Napoli la squadra di mister Spalletti non ha intenzione di fermarsi proprio ora. Mentre a Castel Volturno gli azzurri si preparano in vista della prossima giornata la dirigenza ha un bel da farsi.

Nonostante i quattro mesi che ci separano dall'inizio del mercato estivo i tifosi partenopei hanno già dovuto far fronte alla notizia del capitano Insigne che dopo più di dieci anni saluterà casa sua destinazione Toronto. Con numerose pretendenti per Fabian Ruiz in giro per l'Europa la situazione legata ai rinnovi si fa sempre più spinosa.