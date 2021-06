News Atalanta – I 26 convocati da Mancini: c’è Toloi, fuori Pessina

Le ultime news sull'Atalanta. Mancini ha stilato la lista dei 26 conovcati che andranno agli Europei: l'elenco completo

Ieri sera, il ct Roberto Mancini ha annunciato i 26 convocati per gli Europei 2021. L'Atalantasorride a metà: presente Toloi, mentre purtroppo non c'è Mattia Pessina. Il classe '97 è reduce da un'eccezionale stagione, in cui oltre ad aver segnato quattro gol e due assist, è diventato un titolare quasi inamovibile della squdra di Gasperini. Tuttavia, questo non è bastato per convincere il commissario tecnico dell'Italia che all'ultimo gli ha preferito il nerazzuro Sensi. Pessina non farà immediatamente ritorno a casa, ma resterà ancora per qualche giorno aggregato al gruppo. In questi giorni verranno monitorate le condizioni di Verratti e Sensi, i due centrocampisti azzurri reduci da infortuni. Se uno dei due dovesse alzare bandiera bianca, il centrocampista della Dea prenderebbe il suo posto. Per modificare la lista per sotituire eventuali giocatori infortunati o positivi al covid c'è tempo fino al 10 giugno.