News Atalanta – Nuovo incarico per Giulio Migliaccio

Giulio Migliaccio, ex giocatore dell'Atalanta, ha ricevuto un incarico dirigenziale in società: sarà il responsabile delle risorse tecniche

Redazione

Giulio Migliaccio seguirà i giocatori in prestito dal settore giovanile dell'Atalanta in serie C. Un nuovo incarico dirigenziale per l'ex giocatore. Di seguito il comunicato ufficiale sul sito del club.

COMUNICATO UFFICIALE - "La nuova qualifica avrà come obiettivo seguire e valorizzare i prodotti del vivaio nerazzurro in Lega Pro. Arrivato all'Atalanta da calciatore nel gennaio del 2005, Giulio Migliaccio ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni e mezzo, per poi ritornare nel 2013 e terminare la sua carriera nel 2017 dopo 152 presenze e 6 gol complessivi, facendosi apprezzare per il suo impegno, la sua serietà e la dedizione alla causa. Negli anni ha legato molto con la città e l'ambiente, al punto da continuare una volta appesi gli scarpini al chiodo, il lavoro in Società mettendo a disposizione del Club la sua esperienza e la sua competenza calcistica".

GIULIO MIGLIACCIO - Migliaccio, originario di Mugnano in provincia di Napoli, compirà 40 anni il prossimo 23 giugno e ha concluso la sua carriera da calciatore durante la prima stagione all'Atalanta dell'attuale tecnico Gian Piero Gasperini. Durante la sua lunga carriera dal 1999 al 2017 ha vestito le maglie di molti club tra cui Fiorentina, Palermo e la stessa Atalanta. Il calciatore vanta 289 presenze in Serie A e 8 presenze in Europa League in carriera. I ruoli da lui ricoperti sono il centrocampista centrale e in alcune situazioni il difensore. Migliaccio è anche direttore sportivo diplomato a Coverciano dal 3 dicembre 2018. Idolo dei tifosi, considerato dagli stessi come un giocatore che "picchiava" con il suo fisico in campo senza risparmiarsi e con un carisma tale da caricare anche il resto della squadra nei momenti di difficoltà di gestione delle partite. Giulio Migliaccio è sposato e ha due figlie. La prima nata nel 2006, la seconda nel 2008.