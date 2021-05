News Fiorentina – Nasce la Fiorentina di Gennaro Gattuso

News Fiorentina, il Corriere dello Sport ipotizza la Fiorentina del futuro. Grande curiosità nell'ambiente viola per Gattuso.

VLAHOVIC E RIBERY - Le colonne portanti della Fiorentina. Dusan e Franck sono due garanzie per il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, i simboli da cui ripartire per il nuovo progetto. Dusan Vlahovic è al centro delle idee ed è forte la volontà da parte della società di un rinnovo del contratto per il serbo, attualmente in scadenza a giugno 2023. Commisso vuole regalare Vlahovic al nuovo tecnico e all'ambiente. Ribery ha un forte rapporto con Gattuso che lo considera una guida per lo spogliatoio viola. Anche per il francese, ex Bayern Monaco, la volontà societaria è il rinnovo contrattuale che in questo momento è in scadenza tra un mese.