Fiorentina – Bonaventura: ”Ecco i miei obiettivi. Su Vlahovic non ho dubbi”

Fin qui, i ragazzi di Italiano hanno sempre vinto contro squadre inferiori (Torino, Udinese, Genoa). I tifosi sperano che anche lunedì possa arrivare una vittoria. Il tecnico dei gigliati si affiderà a Giacomo Bonaventura. Il centrocampista è tra i migliori in questo avvio di campionato. Lo scorso anno non ha inciso più di tanto, mentre in questa stagione sta avendo un ruolo fondamentale sia dentro che fuori dal campo.