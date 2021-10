Fiorentina – Italiano: ”Vi dico come sta Vlahovic. Non voglio distrazioni”

La Fiorentina vuole al più presto dimenticare la sconfitta contro il Napoli dell'ultimo turno. Contro il Venezia, l'obiettivo è la vittoria. Non ci sono scuse.

In questo inizio di stagione, i viola hanno dimostrato di affrontare le piccole con la giusta mentalità, non sottovalutando mai la gara. Non a caso, sono arrivate tre vittorie su tre.