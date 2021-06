Notizie Fiorentina – Vlahovic eletto miglior Under 23 della stagione

Tutte le notizie sulla Fiorentina. Grande soddisfazione per Dusan Vlahovic eletto miglior Under 23 della Serie A

Dopo la stagione appena conclusa che ha visto trionfare i nerazzurri guidati da Antonio Conte è tempo di assegnare i premi individuali ai migliori giocatori. Come tutti gli anni, per ogni ruolo, è stato scelto il calciatore che più ha fatto meglio. Inoltre sono stati premiati anche il miglior Under 23 ed il miglior giocatore in assoluto dell'intero campionato. Può sorridere la Fiorentina, in particolare Dusan Vlahovic. Il serbo è stato premiato come milgior giovane della Serie A. Vittoria assolutamente meritata da parte del classe 2000, vero trascinatore della Viola. L'attaccante in stagione ha realizzato ventuno gol e forntio 3 assist. Numeri incredibili per un ventenne e che ne certificano la definitiva esplosione, rendrndo Vlahovic un uomo mercato appetibile agli occhi di tutte le grandi squadre.