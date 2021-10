Mercato Fiorentina – Lo vogliono tutti / Spuntano due nuovi club

1 di 2 Tutti pazzi per Dusan

L'obiettivo della Fiorentina è dimenticare subito il brutto ko di Venezia. Domenica, i viola avranno subito la possibilità di rifarsi in casa contro il Cagliari.

Tuttavia, a Firenze si parla soprattutto di mercato piuttosto che di calcio giocato. L'annuncio del non rinnovo di Vlahovic è stata come un fulmine a ciel sereno. La piazza non è tranquilla.