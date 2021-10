Calciomercato Fiorentina – Vlahovic rompe totalmente anche con i tifosi!

Sicuramente la squadra ieri sera ha ricevuto una pesante botta sia per il morale che per il gioco. Una squadra divisa e poco compatta ha meritatamente perso contro il Venezia di Paolo Zanetti. La società lagunare ha saputo soffrire e colpire nei momenti giusti, vincendo il match.

Sicuramente mister Italiano avrà molto da fare durante questa settimana per far assorbire ai giocatori il malumore dopo questo imprevisto. Diversi i giocatori che probabilmente non rientreranno più nel progetto, soprattutto perché già in uscita e ieri hanno dato la dimostrazione finale.