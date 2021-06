Calciomercato Atalanta – Situazione portieri: Fuori Gollini, dentro Ospina?

L'Atalanta studia diverse soluzioni in caso di partenza di Pierluigi Gollini. In pole c'è David Ospina del Napoli

Il primo luglio si avvicina ed il mercato dell'Atalantacomincia ad entrare nel vivo. La dirigenza bergamasca è al lavoro per regalare a Gasperini innesti importanti in vista dell'anno prossimo. Una situazione delicata che i nerazzurri stanno valutando riguarda la questione portiere. Pierluigi Gollini ha giocato una buona stagione, ma alcune prestazioni e qualche esclusione di troppo non hanno convinto pienamente il club. Se arriverà la giusta offerta, l'estremo difensore lascerà Bergamo. Sul classe '95 si sono mosse alcune società, tra cui le due squadre romane, ma Percassi vuole circa trenta milioni di euro. Come riporta TMW, in caso di una partenza di Gollini, la Dea sta valutando diversi profili.

Sogno Musso

Il vero sogno della società bergamasca si chiama Juan Musso. Il portiere dell'Udinese è stato uno dei migliori nel suo ruolo nell'ultimo campionato di Serie A ed è pronto per fare un salto di qualità. Tuttavia, Pozzo chiede almeno venti milioni di euro per una sua cessione. Troppi per gli standard degli orobici. Inoltre, intorno all'argentino rischia di scatenarsi un'asta che potrebbe far aumentare ancora di più il prezzo. Per questi motivi, l'Atalanta sonda anche un altro profilo. Vediamo quale.

Obiettivo Ospina

Se l'affare Musso sembra complicato, quello per Ospina è decisamente più in discesa. Il colombiano andrà in scadenza di contratto nel 2022 ed ha già comunicato di non voler rinnovare. Al Napoli percepisce un ingaggio da 1,4 milioni di euro che rientrerebbe nei parametri della società lombarda. L'ex giocatore dell'Arsenal ha una valutazione di circa quattro milioni di euro. Sicuramente, De Laurentiis non regalerà l'estremo difensore, ma sa bene che non potrà nemmeno tirare sul prezzo finale. Gasperini approverebbe assolutamente il colpo Ospina: portiere affidabile che sa giocare molto bene anche con i piedi. Sono giorni di valutazione in casa Atalanta, ogni errore può costare caro.