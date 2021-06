Mercato Atalanta – In chiusura un’operazione con il Parma

L'Atalanta è ad un passo dal primo acquisto di questa sessione di calciomercato. Scelto il vice Gosens: ecco chi è

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio e l' Atalanta non vuole farsi trovare impreparata. Dopo la terza qualificazione in Champions League nel giro di tre anni, la società lombarda vuole provare ad alzare l'asticella. Per farlo, servirà inevitabilmente allungare la rosa. Infatti, nella parte finale della scorsa stagione la squadra è sembrata particolarmente stanca. La Dea sta monitorando diversi profili, soprattutto per il centrocampo e la difesa, ma stando a quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio , il primo acquisto potrebbe essere un esterno.

Il noto esperto di calciomercato ha affermato che la dirigenza bergamasca è molto vicina a chiudere un'operazione con il Parma . I nerazzurri infatti avrebbero individuato in Giuseppe Pezzella il perfetto sostituto di Robin Gosens . Il tedesco, quest'anno, ha giocato praticamente sempre, ma anche lui ha bisogno di riposare. L'esterno dei ducali è reduce da una stagione con ventiquattro presenze ed un gol. L'Atalanta sta provando a prendere il classe 1997 e ha avviato i contatti con il club gialloblù, con cui al momento manca, però, l'intesa per la formula di trasferimento. Ma vediamo gli altri obiettivi degli orobici.

La società lombarda è molto interessata anche a Albert-Mboyo Sambi Lokonga dell'Anderlecht. Come riporta Sky Sport, il club belga valuta il classe '99 circa quindici milioni di euro. E’ un centrocampista completo, forte fisicamente, dinamico ed anche bravo tecnicamente. Il Ct del Belgio Roberto Martinez lo aveva anche inserito tra i pre-convocati per gli Europei, lasciandolo poi nella lista riserve e quindi fuori dai 26. In passato, Lokonga, è stato accostato a diversi top club europei, tra cui Arsenal e Napoli. Se dovesse arrivare a Bergamo rappresenterebbe un'alternativa di lusso, in grado di far rifiatare Marten De Roon e Remo Freuler senza problemi. Ma vediamo anche gli altri rinforzi chiesti dal mister Gianpiero Gasperini.