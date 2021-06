Calciomercato Atalanta – Gasperini chiede nuovi rinforzi

Il calciomercato dell'Atalanta entra nel vivo. Gianpiero Gasperini vuole rinforzi in vista della prossima stagione

L'Atalanta ha voglia di alzare l'asticella e provare a lottare per lo scudetto. Servirà, quindi, un grande calciomercato. La rosa di Gasperini sembra quasi perfetta e difficile da migliorare. Tuttavia, il tecnico piemontese chiede rinforzi che possano far rifiatare i titolarissimi. Verso la fine della stagione, infatti, la squadrà è parsa notevolmente stanca. Come affermato da Percassi, l'obiettivo primario è un difensore. Successivamente si penserà al centrocampo e all'attacco, ma monitorando con attenzione la situazione relativa al portiere. Vediamo nel dettaglio i nomi richiesti dall'allenatore nerazzurro

Per la difesa spunta Demiral

Il punto fermo della retroguardia bergamasca è Cristian Romero. L'argentino è stata una delle rivelazioni del campionato e a meno di offerte irrinunciabili, non andrà via. L'altro titolare, probabilmente sarà Toloi, mentre uno tra Palomino e Djimsiti rischia di partire. Secondo Calciomercato.com, l'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Merih Demiral. La Vecchia Signora non ritiene incedibile il turco, ma chiede circa trenta milioni di euro. L'affare è complicato, ma da Bergamo vogliono però provarci comunque. Si valutano anche profili più economici come quello di Lyanco del Torino e Takheiro Tomiyasu del Bologna. Entrambi hanno un costo che si aggira intorno ai dieci-quindici milioni di euro. Ma non è finita qui

Arriva Koopmeiners

A centrocampo è molto vicino il primo acquisto di questa sessione estiva. Si tratta di Teun Koopmeiners dell'AZ Alkmaar. Come riporta L'Eco di Bergamo, l'accordo con il giocatore è già stato trovato, manca quello con la società olandese che chiede venti milioni di euro. La dirigenza nerazzurra proverà ad abbassare le pretese, ma la fumata bianca è molto vicina. Per quanto riguarda l'attacco il sogno è Jeremie Boga. Il Sassuolo valuta l'esterno circa trenta milioni di euro ed in più c’è da battere la concorrenza di diversi club europei, come per esempio il Marsiglia, il Lione ed anche lo Shakhtar Donetsk del neo tecnico De Zerbi. Attenzione poi, a questo possibile scambio di mercato.