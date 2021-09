Mercato Fiorentina – L’attaccante è in uscita / Pradè ci pensa

La Fiorentina , dopo il ko interno contro i nerazzurri, vuole subito tornare alla vittoria. Domenica, i viola affronteranno l'Udinese nell'ostico campo della Dacia Arena. Non sarà facile, ma i ragazzi di Italiano hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque .

Sulla carta, i toscani sono favoriti, ma devono fare attenzione a non sottovalutare la gara. Inoltre, i friulani entreranno in campo con il coltello tra i denti, visto che sono reduci da due sconfitte consecutive.

Nel frattempo, il direttore sportivo Daniele Pradè è al lavoro per regalare ad Italiano un attaccante che possa far rifiatare Dusan Vlahovic. Kokorin non offre garanzie. C'è un nome tutto nuovo. Ecco di chi si tratta <<<