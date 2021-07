Calciomercato Fiorentina – Pradè gioca il jolly, è lui il nuovo obiettivo

La Fiorentina è sempre attenta e concentrata sull'inizio della nuova stagione. La società viola, dopo un inizio estate burrascoso, sa di non poter più sbagliare. Per questo motivo la società gigliata sta lavorando con molta accuratezza per rinforzare la rosa di mister Italiano. Infatti Pradè e Barone vogliono mettere a disposizione del tecnico Italiano giocatori pronti e adatti al suo modo di intendere calcio. Ma per fare questo prima bisogna risolvere le situazioni più spinose. Tra queste c'è quella di PolLirola. La trattativa, anche se con qualche frenata, procede avanti col Marsiglia ma lo spagnolo si sta già inserendo negli schemi di Italiano. La società non vuole farsi trovare impreparata: ecco il sostituto pronto <<<