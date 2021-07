Calciomercato Fiorentina – Pradè mette il prezzo ma c’è un grosso problema

La Fiorentina continua a preparare la stagione nel ritiro di Moena. I viola vogliono arrivare carichi al loro esordio in campionato dopo un inizio estate burrascoso. Per questo motivo c'è bisogno di accelerare in questi momenti, sia in campo che fuori. La società sta monitorando diversi profili in entrata. Qualora dovesse partire Lirola (continuano i contatti con il Marsiglia per la cessione a 13 milioni) la Fiorentina avrebbe individuato già il suo erede. Infatti i viola vorrebbero fare un tentativo per StrygerLarsen dell'Udinese che ha da poco rifiutato la destinazione del Galatasaray. Ma non finisce qui, Pradè sta lavorando anche per il mercato in uscita ed ha fissato il prezzo per Callejon. Ecco i dettagli <<<