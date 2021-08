Mercato Fiorentina – Pradè senza limiti: pronto un inserimento a sorpresa

Entra nel vivo il calciomercato della Fiorentina. Dopo circa due mesi e mezzo, in cui è arrivato solo Nico Gonzalez, adesso la dirigenza toscana vuole scatenarsi. La cessione di Pol Lirola al Marsiglia ha sbloccato tutto. Lucas Torreira è già arrivato, ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto con la sua nuova squadra. Il prossimo colpo sarà un esterno difensivo per sostituire lo spagnolo volato in Francia. Ma non finisce qui. Daniele Pradè vuole provare un colpo a sorpresa. Ecco di chi si tratta <<<