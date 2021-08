Dopo l'immeritata sconfitta contro la Roma, la Fiorentina è tornata al lavoro per preparare la sfida contro il Torino. Italiano spera di avere a disposizione qualche nuovo rinforzo. Ad oggi è arrivato solamente Nico Gonzalez. Non basta, servono ulteriori innesti. La dirigenza viola lo sa bene ed infatti Pradè sta per mettere a segno un colpo incredibile. Secondo Sky Sport non ci sono dubbi, il calciatore nelle prossime ore sbarcherà a Firenze. Ecco di chi stiamo parlando <<<