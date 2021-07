Calciomercato Fiorentina – Pradè sicuro: è lui l’erede di Lirola

La Fiorentina continua a preparare la nuova stagione nel ritiro di Moena. VincenzoItaliano vuole accelerare in questi giorni per far trovare ai suoi la forma migliore. Oltre l'aspetto fisico, il nuovo mister viola sta perfezionando anche i movimenti che la sua squadre deve imparare a memoria. Italiano infatti vuole arrivare al meglio all'esordio stagionale. E per farlo ha bisogno anche di una mano da parte della società sul mercato. La dirigenza viola in questi momenti è alle prese con la cessione di PolLirola. L'esterno destro infatti è vicino al ritorno in Francia, ma capiamo meglio i dettagli <<<